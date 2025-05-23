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Российский посол обвинил Лондон в сокрытии информации о местонахождении Скрипалей

Посол Келин: Лондон скрывает информацию о местонахождении Скрипалей
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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии" class="item-image" loading="lazy">
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон отказывается предоставлять информацию о местонахождении и состоянии здоровья Сергея и Юлии Скрипалей. В интервью РИА Новости он подчеркнул, что Москва не получала достоверных данных даже о том, живы ли бывшие агенты.

По словам Келина, британская сторона утверждает, что Скрипали могут обратиться в российское посольство, но не делают этого.

«Мы не знаем, где они, нуждаются ли в помощи или вообще живы. Это вызывает серьезные вопросы. Британцы скрывают все сведения. У нас нет подтверждений их текущего статуса, несмотря на неоднократные запросы», — отметил посол.

В феврале Келин заявил, что Лондон умышленно скрывает информацию о судьбе Сергея Скрипаля и его дочери. По его словам, такая секретность «дискредитирует предвзятое расследование». Келин подчеркнул, что Москва «не получает данных о состоянии Скрипалей».

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Британские следователи считают, что Скрипали получили дозу нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Власти Великобритании обвинили Москву в причастности к произошедшему. Россия все обвинения категорически отрицает.

Ранее Келин назвал «беспомощными» новые санкции Лондона против Москвы.

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