Дуров отказался от французского варианта названия своего Telegram-канала

Основатель Telegram Павел Дуров вернул оригинальное название своему каналу — Pavel Durov, отказавшись от франкофицированной версии Du Rove.

Название Du Rove's Channel появилось 1 апреля 2023 года на фоне получения Дуровым французского гражданства. Тогда помощник предложил добавить пробел в фамилию, имитируя французский стиль.

В воскресенье Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами.

В этот же день он рассказал, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Ранее Дуров рассказал о практике выдачи данных пользователей Telegram полиции.