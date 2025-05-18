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Дуров отказался от французского варианта названия своего Telegram-канала

Павел Дуров убрал французскую форму фамилии из названия своего Telegram-канала
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Pavel Durov/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров вернул оригинальное название своему каналу — Pavel Durov, отказавшись от франкофицированной версии Du Rove.

Название Du Rove's Channel появилось 1 апреля 2023 года на фоне получения Дуровым французского гражданства. Тогда помощник предложил добавить пробел в фамилию, имитируя французский стиль.

В воскресенье Дуров заявил об отказе выполнить просьбу главы французской разведки Николя Лернера ограничить активность консервативных голосов в Румынии перед выборами.

В этот же день он рассказал, что Telegram получил требование от некоего западноевропейского правительства вмешаться в ход выборов в Румынии. По его словам, запрос поступил накануне проходящих сегодня президентских выборов и заключался в необходимости «заставить замолчать консервативные голоса» в Румынии. Дуров подчеркнул, что категорически отказался выполнять это требование.

Ранее Дуров рассказал о практике выдачи данных пользователей Telegram полиции.

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