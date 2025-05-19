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Подозреваемому в коррупции мэру Новочеркасска нашли замену

Гордума Новочеркасска назначила замглавы города Синюгина на пост врио мэра
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Администрация города Новочеркасска Ростовской области

В Новочеркасске в Ростовской области депутаты городской думы на внеочередном заседании решили назначить первого заместителя главы администрации Виктора Синюгина на пост врио руководителя мэрии. Об этом пишет ТАСС.

Синюгин занимал пост первого заместителя градоначальника и курировал направления внутренней и информационной политики, взаимодействие с молодежью, а также организационные вопросы. Теперь он будет исполнять обязанности главы города на время отсутствия Юрия Лысенко, который в настоящее время находится под арестом по обвинению в коррупции. Сообщение об этом размещено на официальном сайте городской думы.

Юрия Лысенко задержали сотрудники правоохранительных органов на прошлой неделе. Ему предъявлены обвинения в получении взятки. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

По информации следствия, Лысенко подозревается в получении взятки в форме земельного участка и строительных услуг на сумму, превышающую 8 миллионов рублей. Взамен он якобы содействовал предпринимателю в организации строительства школы за счет бюджетных средств на застраиваемом участке и включении этого объекта в программу комплексного развития территории.

Кроме того, в отношении одного из подчиненных Лысенко возбуждено уголовное дело по статье, связанной с посредничеством во взяточничестве.

Ранее в Петербурге транспортного полицейского задержали за вымогательство взятки.

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