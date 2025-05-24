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Европу пристыдили за отсутствие инициатив по решению конфликта на Украине

Профессор Дизен: РФ и Украина обменялись пленными не благодаря Европе
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Александр Кряжев/РИА Новости

Масштабный обмен пленными между Россией и Украиной случился не благодаря европейским странам. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в соцсети X.

«Сообщается, что сейчас на границе Украины и Белоруссии происходит обмен пленными 1000 украинских солдат на 1000 российских. 2000 человек! И не благодаря европейцам», — подчеркнул он.

23 мая в министерстве обороны России сообщили, что в рамках российско-украинских договоренностей об обмене пленными по формуле «1000 на 1000», с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украины получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Ранее России выдали соратника Виктора Медведчука в рамках обмена пленными.

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