В США заявили об отстранении от работы более 100 сотрудников Совета нацбезопасности

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в административный отпуск более 100 сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник.

«Примерно в 16:20 (23:20 мск — «Газета.Ru») глава аппарата Совета национальной безопасности Брайан Маккормак разослал электронное письмо, в котором сообщил отстраненным сотрудникам, что у них есть 30 минут, чтобы освободить рабочие места», — говорится в материале.

По данным телеканала, в этом же письме сотрудников уведомили, что они могут забрать свои вещи, если в этот день отсутствовали на рабочих местах.

В марте ведомство по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) провело массовые увольнения в штаб-квартире Института мира США. По данным газетыThe Washington Post, уведомления о сокращении получили от 200 до 300 сотрудников.

Ранее советника главы Пентагона отправили в отпуск за разглашение информации.