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Мишустин выделил несколько миллиардов рублей на российский ответ Starlink

RG.RU: Мишустин выделил 3,8 млрд руб. на российский ответ Starlink
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил финансирование на российскую низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной передачи данных. Об этом сообщает RG.RU.

«Бюро 1440» получит из резервного фонда правительства 3,8 млрд руб. для создания в 2025 году 16 космических аппаратов», — говорится в публикации.

20 мая глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявил, что проект по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки для широкополосной спутниковой связи «Рассвет» от российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» станет российским ответом Starlink.

До этого сообщалось, что развертывание российской спутниковой группировки «Рассвет» (проект компании «Бюро 1440», «ИКС Холдинг») может задержаться. Причиной станет приоритетное использование отечественной радиоэлектроники, как следует из протокола Госкомиссии по радиочастотам от 24 декабря.

Комиссия утвердила параметры работы «Рассвета», включая частоты для наземных станций в самолетах и поездах («Аэрофлот» и РЖД уже подключились). Запуск 383 спутников (91 резервный) намечен на 2027 год, бюджет проекта — 436,6 млрд рублей (106,6 млрд рублей — федеральное финансирование).

Ранее в Госдуме объяснили важность наличия у России своего спутникового интернета.

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