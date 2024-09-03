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В Госдуме объяснили важность наличия у России своего спутникового интернета

Депутат ГД Свинцов: России очень важно иметь свой спутниковый интернет

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ФГУП «Космическая связь»

Для России важно наличие собственного спутникового интернета, особенно с учетом того, что большая часть территории страны располагается в труднодоступных местах – на Севере, в горах и так далее. Использование мобильной связи там либо невозможно, либо колоссально дорого, объяснил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в эфире Общественной Службы Новостей.

«Экономически выгоднее нам иметь свою собственную группировку, которая будет покрывать 80% нашей территории качественным спутниковым интернетом, — отметил депутат. — Оставшиеся 20% без интернета не останутся, но там выгоднее иметь мобильную связь и мобильный интернет».

От интернета во многом зависит и развитие даже самых отдаленных территорий – важно, чтобы жители, даже временные, не оставались оторванными от мира, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что так как спутниковый интернет обходится недешево, для России важно наладить массовое производство спутников, что значительно снизит и стоимость.

До этого в космической компании «Бюро 1440» сообщили, что после запуска группы спутников скорость спутникового интернета в России в будущем может составить 1 гигабит в секунду. Для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группа из 292 космических аппаратов, включая резервные. Сейчас в космосе эти задачи выполняют шесть аппаратов компании миссий «Рассвет-1» и «Рассвет-2».

На орбиту Земли ранее вывели группу спутников дистанционного зондирования.

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