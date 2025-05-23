Трамп заявил, что переговоры о тарифах с ЕС ведут в никуда

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о тарифах с Евросоюза ни к чему не ведут. Он рекомендовал ввести 50%-ные пошлины в отношении объединения с 1 июня, передает ТАСС.

«Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза», — написал он в соцсети Truth Social.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза.

После этого Вашингтон и Брюссель начали переговоры об их снижении.

6 мая еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович на сессии Европарламента сообщил, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке».

Ранее в ЕС заявили, что пошлины США нарушают правила ВТО.