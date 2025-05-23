Маск расширил применение ИИ Grok для анализа работы правительства

Расширение применения ИИ-чат-бота Илона Маска Grok для анализа работы федеральных департаментов правительства США стало вызывать опасения о возможной утечке данных. Об этом пишет Reuters.

Искуственный интеллект в таких целях используется департаментом государственной эффективности Маска DOGE. По мнению источников Reuters, это ставит под угрозу персональные данные миллионов граждан США и секретные материалы федеральных ведомств. Сообщается, что ИИ использовался сотрудниками DOGE для анализа данных и подготовки отчетов. Тем не менее, какие именно данные попали в чат, пока не известно.

Отмечается, что использование коммерческого чат-бота для анализа правительственных данных может потенциально нарушать антимонопольное законодательство, поскольку полученные данные будут способствовать обучению Grok. Кроме того, ИИ может быть использован Илоном Маском для получения информации о госконтрактах.

До этого ведомство Маска получило доступ к сетям с данными о ядерном оружии США.

Речь идет о сети NNSA Enterprise Secure Network, которая используется для передачи подробных «ограниченных данных» о проектах ядерного оружия США и сети Secret Internet Protocol Router Network (SIPRNet), которая используется министерством обороны США для связи с Министерством энергетики по вопросам ядерного оружия.

Ранее Илон Маск предсказал ИИ-отрасли кризис из-за дефицита электроэнергии.