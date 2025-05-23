Политолог назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

Сворачивание работы Агентства США по международному развитию (USAID) снизит американское участие во внутренней и внешней политике Украины, но одновременно усилит влияние Вашингтона на Киев. Украинские власти будут всячески пытаться угодить Белому дому, боясь прекращения остальной помощи. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

«Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», — спрогнозировала эксперт.

Она добавила, что USAID на Украине действовала как пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала вразрез интересам страны и всегда — против России.

В марте государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что власти страны после шести недель анализа официально закрывают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

Он также отметил, что 5,2 тысячи контрактов, которые были аннулированы, привели к расходованию десятков миллиардов долларов способами, которые не служили основным национальным интересам США.

Ранее Госдеп США отменил иностранные гранты на $215 млн.