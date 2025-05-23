В Совфеде усомнились в профессионализме политиков ЕС из-за Каи Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас, очевидно, «профессионально слабо подготовленный человек». Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию, когда Каллас не сумела назвать три ветви власти в ЕС.

«Каллас профессионально слабо подготовленный человек, подверженный эмоциям. Я убежден, что в текущей нелегкой геополитической ситуации она совершенно не тот человек, который должен быть главой евродипломатии, поэтому Евросоюз попытается отделаться от нее и заменить», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что «своим непрофессионализмом» Каллас ставит весь Евросоюз в неловкое положение.

«Подобные непрофессиональные действия Каллас ставят весь Евросоюз в очень неловкое положение. Сразу же задаешься вопросом: «Может, там таких большинство? Просто они умеют маскироваться». Так что с Каллас вопрос предрешен. Видимо, ее умение думать тоже не соответствует стандартам, которые на таком посту можно предъявить человеку», — заключил Карасин.

В ходе пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в неловкую ситуацию, когда не сумела назвать три ветви власти в ЕС. Сначала политик назвала исполнительную власть «руководящей», а потом не смогла выговорить «законодательная».

Ранее в СВР рассказали об отстранении Каллас от подготовки планов ЕС в области обороны.