На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде усомнились в профессионализме политиков ЕС из-за Каи Каллас

Сенатор Карасин: непрофессионализм Каллас ставит весь Евросоюз в неудобное положение
close
Johanna Geron/Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас, очевидно, «профессионально слабо подготовленный человек». Так председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию, когда Каллас не сумела назвать три ветви власти в ЕС.

«Каллас профессионально слабо подготовленный человек, подверженный эмоциям. Я убежден, что в текущей нелегкой геополитической ситуации она совершенно не тот человек, который должен быть главой евродипломатии, поэтому Евросоюз попытается отделаться от нее и заменить», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что «своим непрофессионализмом» Каллас ставит весь Евросоюз в неловкое положение.

«Подобные непрофессиональные действия Каллас ставят весь Евросоюз в очень неловкое положение. Сразу же задаешься вопросом: «Может, там таких большинство? Просто они умеют маскироваться». Так что с Каллас вопрос предрешен. Видимо, ее умение думать тоже не соответствует стандартам, которые на таком посту можно предъявить человеку», — заключил Карасин.

В ходе пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попала в неловкую ситуацию, когда не сумела назвать три ветви власти в ЕС. Сначала политик назвала исполнительную власть «руководящей», а потом не смогла выговорить «законодательная».

Ранее в СВР рассказали об отстранении Каллас от подготовки планов ЕС в области обороны.

Все новости на тему:
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами