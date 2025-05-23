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Политолог назвал единственный аргумент, на котором держится единство ЕС

Политолог Тренин: ЕС держится на противостоянии с Россией
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Reuters

Евросоюз желает эскалации конфликта на Украине и напряженности в регионе в целом, поскольку у европейских лидеров нет другой объединяющей идеи, кроме противостояния с Россией. Брюссель пытается отвлечь внимание своего населения на «угрозу РФ», чтобы замолчать кризис, настигший ЕС. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал руководитель Института мировой военной экономики и стратегии факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, профессор-исследователь Дмитрий Тренин.

«Милитаризация Европы — это инструмент сохранения ЕС, новая большая задача, фактор европейского объединения на данном этапе», — сказал эксперт.

Это целенаправленное движение к новой модели европейского единства, в которой вместо идеалов — страх, отмечает издание.

В марте Европейская комиссия представила новую оборонную стратегию «Перевооружение Европы». Позднее название документа изменили на менее агрессивное — «Готовность 2030» — в связи с протестом ряда стран Евросоюза. Стратегией предусматривается привлечение порядка €800 млрд в течение четырех лет. Большую часть денежных средств предлагается взять из бюджетов государств Европы (порядка €650 млрд), еще €150 млрд планируют задействовать в виде кредитов. При этом ЕК намерена предоставить бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправить на военные расходы средства, которые были предусмотрены на развитие регионов. Кроме того, «Готовность 2030» предполагает увеличить расходы стран ЕС на оборону на 1,5% ВВП.

Ранее в Госдуме предупредили, что Европа готовится к войне с Россией.

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