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Лавров раскрыл самое простое действие для Европы в ситуации по Украине

Лавров: ЕС должен потребовать от Украины отменить законы, нарушающие устав ООН
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РИА Новости

Наиболее простое действие для Европы в целях урегулирования кризиса на Украине состоит в том, чтобы заставить Киев отменить законы, которые противоречат уставу ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Самое простое на данном этапе усилий по урегулированию для тех наших западных коллег, которые суетятся, и абсолютно безошибочное — потребовать отменить законы, прямо нарушающие устав ООН», — подчеркнул он.

До этого постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на проблемы с легитимностью главы государства Владимира Зеленского.

20 мая Лавров заявлял, что российская сторона не бросит православных людей Украины в беде и будет бороться за восстановление прав канонической церкви.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.

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