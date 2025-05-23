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Медведчук заявил, что Европа сама взрастила нацизм на Украине

Медведчук: нацизм на Украине взрастил деградирующий коллективный Запад
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук считает, что Европа сама способствовала развитию нацизма на Украине, готовя страну к войне с Россией. Об этом он заявил в авторской колонке на платформе «Смотрим.ru».

В своей статье Медведчук подчеркнул, что западная пропаганда избегает признания нацистского характера Украины, поскольку нацизм был взращен за деньги коллективного Запада и под его руководством.

По словам политика, Украину готовили к роли тарана против России, и идеология нацизма разделила украинский народ на «цивилизованных европейцев» и «биологических рабов», которых предполагалось уничтожить.

«Поддержка нацистского режима Зеленского говорит только об одном – современная Европа деградирует и возмущается, что остальной мир не деградирует вместе с ней», – отметил Медведчук.

Политик добавил, что разбор причин украинского конфликта важен не только для России, Украины и США, но и для всей Европы.

13 мая нидерландский журналист Имминк заявил, что Украина отдала Западу ресурсы и сельское хозяйство и стала фактически колонией.

Ранее Медведчук раскритиковал заявление Зеленского о переговорах в Стамбуле.

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