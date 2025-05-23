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На Украине назвали «детской» украинскую делегацию в Стамбуле

Депутат Рады Скороход раскритиковала поведение делегации Украины в Стамбуле
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинская делегация на переговорах в Стамбуле вела себя «с закидонами» и была «на понтах», поэтому скорее походила на детей. Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту (признан в РФ иностранным агентом) на YouTube заявила депутат Рады Анна Скороход.

«Воспитатели приехали (российская делегация. — прим. ред.), сели. Дети приехали (украинская делегация. — прим. ред.) все модные, на понтах, все красиво выходили, все красиво заходили, а потом все по очереди выходили с переговоров и о чем-то советовались», — отметила она.

По словам Скороход, украинской стороне неделю назад в Стамбуле нужно было вести себя «без закидонов». Тогда российская сторона могла бы, считает депутат Рады, отправить делегацию «более высокого эшелона».

16 мая в Стамбуле состоялись первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины. Одним из главных итогов стала договоренность сторон об обмене пленными в формате «1000 на 1000».

Ранее на Украине заявили, что Киев сделал свою часть работы по обмену пленными.

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