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Британия и ФРГ намерены создать высокоточное оружие

Reuters: Британия и ФРГ хотят вместе создать высокоточное оружие
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Kin Cheung/AP

Великобритания и Германия захотели совместно создать высокоточное оружие, сообщает Reuters со ссылкой на правительство Британии.

«Великобритания и Германия совместно разработают новое оружие «глубокого точного удара» с дальностью более 2000 километров (1242 мили)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект основывается на обязательстве двух стран, принятом в 2024 году. Тогда Лондон и Берлин подписали двусторонний оборонный пакт и подчеркнули необходимость наличия у Европы возможности защитить себя от любой эскалации войны на Украине.

Заявление британского правительства не содержит деталей о сроках реализации проекта или его бюджете.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна намерена использовать все финансовые возможности для того, чтобы сделать немецкую армию самой сильной в Европе с обычным вооружением.

Ранее эксперт раскрыл замысел ЕС, настаивающего на 30-дневном перемирии.

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