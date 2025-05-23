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Россияне уверены, что США извлекают выгоду из продолжения конфликта на Украине

Новости Mail: 64% россиян считают, что США выгоден конфликт на Украине
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Большинство россиян (64%) считают, что Соединенные Штаты извлекают выгоду из продолжения конфликта на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, который есть у «Газеты.Ru».

«По мнению большинства респондентов (64%) США извлекают выгоду из продолжения конфликта», — говорится в результатах опроса.

При этом 24% выразили уверенность в том, что Соединенные Штаты содействуют решению украинского конфликта, 6% отметили негативное влияние Вашингтона на урегулирование кризиса и столько же затруднились с ответом.

21 мая госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты оставляют за собой право ужесточить санкции в отношении России, но предпочли бы не прибегать к этой мере в процессе урегулирования украинского кризиса.

Госсекретарь добавил, что в случае, если процесс мирного урегулирования провалится, то американский лидер Дональд Трамп отдает себе отчет в возможности введения санкций, разрушительных санкций.

Ранее в США назвали условие восстановления отношений с Россией.

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