Макгрегор: события на Украине определяются решениями России, а не волей США

Итог событий на Украине определяется не США, а Россией. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Чтобы война закончилась, мы должны признать, что в конечном итоге то, что происходит на востоке Украины, — это решение России, а не наше», — подчеркнул он.

По словам Макгрегора, Украина никогда не была для Соединенных Штатов зоной важных стратегических интересов.

До этого бывший советник Пентагона заявлял, что Соединенные Штаты смогут полностью восстановить отношения с Россией в случае, если прекратят поддержку Киева.

По мнению Макгрегора, у США на данный момент нет никаких рычагов влияния на Россию.

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.