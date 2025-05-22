Макрон: Франция и Китай выступают за немедленное прекращение огня на Украине

Франция и Китай выступают за немедленное установление режима прекращения огня на Украине. Об этом написал в соцсети Х французский президент Эммануэль Макрон по итогам телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас одна и та же цель в отношении конфликта на Украине: прочный и надежный мир. Он начинается с немедленного и безоговорочного прекращения огня», — написал французский лидер.

Макрон добавил, что также в ходе переговоров с китайским лидером было решено добиться прогресса в направлении политического решения, способного обеспечить мир и безопасность для всех на Ближнем Востоке.

До этого польский политик Матеуш Пискорский заявил о наполеоновских планах французского лидера. Он подчеркнул, что Макрон провоцирует эскалацию конфликта на Украине и ведет Европу в пропасть.

Пискорский напомнил, что президент Франции в последние месяцы стал самым активным сторонником обострения конфликта на Украине и открыто отвергает любые дипломатические усилия по урегулированию украинского кризиса.

16 мая после первых с 2022 года переговоров между Россией и Украиной Макрон усомнился в искренности намерений Москвы урегулировать украинский конфликт, заявив, что российская сторона якобы «просто пытается выиграть время» на переговорах.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.