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КГБ СССР в 80-е «сделала подарок» современным «российским шпионам» в Бразилии

NYT: КГБ еще в 80-е готовил документы для нынешних «шпионов» РФ в Бразилии
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Shutterstock

Сотрудники КГБ СССР в конце 1980-х годов могли оставить «подарок» для нынешнего поколения агентов отечественных спецслужб в Бразилии, они могли заранее готовить свидетельства о рождении на несуществующих младенцев, чтобы сегодня «российские шпионы» не имели проблем с документами. Об этом пишет газета The New York Times.

В материале говорится, что спецслужбы Бразилии после раскрытия якобы «российских шпионов» в стране столкнулись с загадкой: как глубоко законспирированным «российским шпионам» удалось получить подлинные документы.

Полиция рассчитывала обнаружить, что русские подделали документы или подкупили муниципальных чиновников, однако по факту оказалось, что документы были подлинными и «даже не были новыми».

Теперь, утверждает NYT, спецслужбы считают, что оперативники КГБ, работавшие под прикрытием в Бразилии в последние годы Советского Союза, могли «делать свидетельства о рождении на имена фиктивных новорожденных — надеясь, что будущее поколение шпионов когда-нибудь заберет их и продолжит борьбу с Западом».

«Если это правда, это будет означать исключительный уровень предвидения и приверженности миссии со стороны офицеров разведки», — пишет газета.

Агенты КГБ фактически «оставили подарок» нынешним сотрудникам российских спецслужб.

21 мая NYT сообщала, что власти Бразилии раскрыли девятерых «российских разведчиков», по меньшей мере двое из них арестованы.

Ранее в Британии умер шпион Гордиевский.

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