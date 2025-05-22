С сайта Белого дома удалили стенограммы выступлений Трампа

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений президента США Дональда Трампа, за исключением его инаугурационной речи. Об этом пишет NBC News.

Так, в разделе «‎Заявления» (Remarks) появились, вместо стенограмм, видеозаписи различных выступлений американского лидера.

Неназванный сотрудник Белого дома рассказал журналистам, что правительственные стенографы продолжают записывать и расшифровывать заявления Трампа. Однако администрация решила заменить текст на видео, поскольку, по мнению властей, так граждане получат более полное и точное представление о лидере.

Источник также отметил, что удаление стенограмм и переход на видеозаписи направлены на создание «единообразия» на сайте Белого дома.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

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