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С сайта Белого дома удалили стенограммы выступлений Трампа

NBC: Белый дом удалил стенограммы выступлений Трампа с сайта ради единообразия
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Jonathan Ernst/Reuters

Белый дом удалил со своего сайта все стенограммы выступлений президента США Дональда Трампа, за исключением его инаугурационной речи. Об этом пишет NBC News.

Так, в разделе «‎Заявления» (Remarks) появились, вместо стенограмм, видеозаписи различных выступлений американского лидера.

Неназванный сотрудник Белого дома рассказал журналистам, что правительственные стенографы продолжают записывать и расшифровывать заявления Трампа. Однако администрация решила заменить текст на видео, поскольку, по мнению властей, так граждане получат более полное и точное представление о лидере.

Источник также отметил, что удаление стенограмм и переход на видеозаписи направлены на создание «единообразия» на сайте Белого дома.

Дональд Трамп 20 января 2025 года вернулся в Белый дом, став 47-м президентом США. В первый раз Трамп был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вступая в должность во второй раз, он пообещал отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну. В первый же день президентства он отменил 78 указов и меморандумов, принятых администрацией Байдена.

Ранее Вэнс рассказал, будет ли баллотироваться в президенты США в 2028 году.

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