Лукашенко объяснил, зачем Белоруссии нужны мигранты

В настоящее время в Белоруссии наблюдается нехватка рабочей силы, компенсировать которую могут трудовые ресурсы из стран бывшего СССР. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Глава государства отметил, что Минск не планирует отправлять своих представителей за рубеж, чтобы агитировать людей для работы в Белоруссии. При этом Лукашенко отметил, что предприятия могут нанимать трудовых мигрантов, если они столкнулись с нехваткой сотрудников.

«Мы никого не ограничиваем. Нанимайте, заключайте с ними договор, работайте», — сказал президент Белоруссии.

В январе Александр Лукашенко, комментируя ситуацию с очередями на границе с Польшей, предложил Варшаве закрыть все пункты пропуска. Президент Белоруссии отметил, что белорусские предприятия не возят в республику свою продукцию из-за введенных санкций. Лукашенко подчеркнул, что Минск потому и не принимает мер против миграции и людей, которые отправляются в Польшу, изъявляя желание жить там.

Ранее Лукашенко успокоил Польшу и Литву по поводу мигрантов.