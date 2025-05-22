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Премьер Польши не подтвердил заявление Трампа лидерам ЕС, что Путин побеждает на Украине

Туск опроверг заявление Трампа лидерам ЕС о побеждающем на Украине Путине
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп в беседе с европейскими лидерами после разговора с Владимиром Путиным заявил, что Москва «движется к победе» и не намерена прекращать огонь на Украине. Об этом пишет Onet.

«Я не подтверждаю такое сообщение. Но я подтверждаю, что ситуация сложная, потому что с российской стороны нет даже следа доброй воли как можно быстрее прекратить огонь и начать честные мирные переговоры. И президент Трамп, и наша, европейская «четверка», сформулировали очень четкое условие: прекращение огня без всяких условий», – сказал Туск.

В то же время он заметил, что не участвовал в телефонном разговоре европейских лидеров с Дональдом Трампом после его звонка Владимиру Путину.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Трамп заявил лидерам ЕС, что президент РФ Владимир Путин «считает, что движется к победе». Кроме того, он якобы отверг предложение о «безусловном» прекращении огня на Украине в качестве итога потенциальных переговоров.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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