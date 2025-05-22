Политолог объяснил, что мешает Трампу выйти из переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп не может выйти из переговоров по Украине из-за своих предвыборных обещаний завершить конфликт. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Иван Мезюхо. Он напомнил, что американский лидер во время президентской гонки обещал урегулировать украинский кризис за сутки, а став главой государства — за 100 дней.

«Если он вообще не добьется никаких результатов по украинскому кейсу, это подорвет его позиции внутри США, внутри элиты, которая начнет шатать его трон весьма активно и стремительно для того, чтобы он понес первые потери в ходе очередного электорального цикла на выборах в Конгресс США», — сказал Мезюхо.

20 мая Трамп заявил, что у него есть «красная линия» относительно усилий Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. После ее пересечения США могут выйти из процесса. При этом лидер Соединенных Штатов отказался уточнить, что это за линия.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс вновь повторил, что Вашингтон готов отказаться от посредничества в украинском конфликте, если не увидит ощутимого прогресса.

Ранее на Западе призвали Украину признать поражение.