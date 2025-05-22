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ЕК прокомментировала участие стран ЕС во встрече по безопасности в РФ

ЕК не знает об участии стран ЕС во встрече по безопасности в России
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В Еврокомиссии (ЕК) не знают, получали ли страны Евросоюза (ЕС) приглашения на конференцию по безопасности в России. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анита Хиппер, передает РИА Новости.

По ее словам, ЕК не может говорить за отдельные государства-члены и ответить на вопрос, приглашала ли Россия принять участие в конференции. При этом позиция органа исполнительной власти ЕС заключается в том, что участникам объединения «следует воздержаться и не принимать любые приглашения от российских властей».

Хиппер подчеркнула, что любые двусторонние контакты должны осуществляться с уважением к политике Евросоюза.

21 мая заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Венедиктов рассказал, что Москва пригласила США и некоторые недружественные страны на 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. По его словам, представители этих государств проявляют интерес к мероприятию, несмотря на «откровенно антироссийский курс».

Международная встреча высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности, проводится под эгидой Совета безопасности РФ с 2010 года. В 2025 году она состоится в столице России 27–29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Ранее Венедиктов высказался о планах ЕС по трибуналу против РФ.

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