Франция примет участие в форуме по безопасности в Москве

Франция будет представлена на форуме по безопасности в РФ на уровне экспертов

Франция примет участие в 13-й международной встрече высоких представителей, которые курируют вопросы безопасности 27-29 мая в Москве, на уровне экспертов. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Франция будет представлена на уровне экспертов», — сказал он.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в период с 27 по 29 мая в Москве.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что западные страны хотят отговорить партнеров России от отправки своих делегаций на предстоящую в Москве 13-ю международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

По словам Венедиктова, с партнерами России по линии Совета безопасности западные страны используют шантаж, угрозы и ультиматумы. Он подчеркнул, что такие методы давно не имеют никакого эффекта на партнеров РФ из государств глобального Юга и Востока, поскольку те делают выбор в пользу конструктивного диалога, направленного на поиск общих решений по борьбе с вызовами и угрозами безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетную задачу современности.