Политолог назвал Ватикан «не лучшим местом» для переговоров по Украине

C точки зрения России Ватикан — не лучшее место для переговоров Москвы и Киева, поскольку новый папа Римский Лев XIV демонстрирует проукраинскую позицию и ему близок европейский подход к конфликту. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Владимир Солонников.

«С точки зрения России, Ватикан, конечно, не лучшее место, потому что папа Римский активно демонстрировал свое позитивное отношение к Украине. В общем, ему общеевропейский подход гораздо ближе, чем российский подход. И в этом отношении для России, конечно, [лучше] предыдущие страны, тем более исламские страны, которые находятся вообще за пределами взаимоотношений веры», — сказал Солонников.

В качестве альтернативы эксперт предложил Минск, который является «позитивной площадкой» для России.

Он также отметил, что вопрос места проведения встречи очень важен, поскольку от него будет зависеть характер переговоров: получится ли организовать на Москву дополнительное давление или нет, кому будет более комфортно на выбранной площадке.

До этого американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта может пройти в Ватикане в середине июня.

По данным издания, в переговорах планирует принять участие американская делегация во главе с государственным секретарем США Марко Рубио. В состав группы также должен войти специальный представитель президента по вопросам России и Украины Кит Келлог.

Ранее в офисе Зеленского обрисовали следующие шаги по контактам с Россией.