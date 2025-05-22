В Кремле ответили на сообщения о раскрытии «российских разведчиков» в Бразилии

Песков: в Кремле видели сообщения о раскрытии в Бразилии российской разведсети

В Кремле видели утверждения в западной прессе о якобы раскрытии в Бразилии «российских шпионов». Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно видели эти сообщения, прокомментировать мы никак не можем. Мы в администрации не располагаем такой информацией», — отметил он.

21 мая американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что власти Бразилии раскрыли девятерых «российских разведчиков», по меньшей мере двое из них арестованы.

The New York Times не раскрыла детали деятельности «российских шпионов» в Бразилии, однако в статье говорилось, что некоторые из них якобы получили подлинные документы – паспорт, свидетельство о рождении, справку о прохождении воинской службы.

Объясняя, почему «российские шпионы» выбрали именно Бразилию как место «наработки своих знаний», газета пишет, что бразильский паспорт является «одним из самых полезных в мире», позволяя безвизовый въезд почти в столько же стран, сколько и американский.

Ранее российских дипломатов обвинили в проникновении в парламент Британии.