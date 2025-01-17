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Литва увеличит расходы на оборону до 5-6% от ВВП

Президент Науседа: Литва намерена повысить расходы на оборону до 5-6% от ВВП
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Alfredas Pliadis/Xinhua/Global Look Press

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил о намерении страны довести расходы на оборону до 5–6% ВВП в период с 2026 по 2030 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Науседа подчеркнул, что эта инициатива, призванная продемонстрировать лидерство среди стран НАТО, позволит сформировать к 2030 году полностью боеспособную дивизию и существенно укрепить национальный оборонный потенциал.

Глава государства отметил, что Литва берет на себя амбициозное обязательство по значительному увеличению военных расходов, ставя перед собой цель создания современной и эффективной армии, способной обеспечить национальную безопасность в контексте изменяющейся геополитической ситуации.

Заявление президента последовало за ранее озвученными планами Министерства обороны Литвы по созданию интегрированной в оборонные планы НАТО пехотной дивизии, полностью готовой к боевым действиям.

На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония заявили о намерении добиваться у НАТО размещения на их территории предварительного резерва боеприпасов.

В декабре премьер-министр Латвии заявлял, что страны Балтии ведут работу по закупке HIMARS.

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