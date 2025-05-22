Песков назвал главное условие для возвращения иностранных компаний в РФ

При возвращении иностранных компаний на рынок России власти будут учитывать, уходили ли они аккуратно или «по-хамски». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Какие-то компании уходили очень аккуратно, выполняя свои обязательства в первую очередь социальные обязательства, а какие-то компании абсолютно по-хамски отказывались от своих обязательств, отказываясь от трудовых коллективов, бросали свои сектора экономики», — объяснил он.

По словам представителя Кремля, оглядываться и думать об инвестиционном климате в отношении компаний, которые «по-хамски» ушли с рынка России не нужно. Кроме того, к подобным компаниям, по словам Пескова, будет применяться особый режим при попытке вернуться в страну. Однако к тем предприятиям, которые покидали рынок РФ с соблюдением всех правил, будет другой подход.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы положительно настроенные к стране компании продолжали вести свою деятельность на территории страны, однако на данный момент «никто никуда не возвращается и забегать вперед не нужно».

Песков призвал «трезво смотреть» на события в мире.

До этого стало известно, что в первом квартале 2025 года в России появилось всего три новых международных бренда — почти втрое меньше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее были названы сроки возвращения голливудского кино в Россию.