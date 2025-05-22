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Британия намерена передать Маврикию архипелаг Чагос

Британия 22 мая подпишет соглашение с Маврикием о передаче архипелага Чагос
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Martin Moxter/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подпишет соглашение с Маврикием о передаче ему архипелага Чагос. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph.

Премьер примет участие в «виртуальной церемонии подписания» документа с представителями правительства Маврикия в четверг, 22 мая. Помимо отказа от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов, Британия в общей сложности заплатит Маврикию около 9 млрд фунтов ($12 млрд) за использование военной базы.

Договоренность между странами была достигнута в октябре 2024 года. При этом решение раскритиковала оппозиционная Консервативная партия королевства, считающая, что тесные связи Маврикия с Китаем ставят под угрозу безопасность британских военнослужащих на острове Диего-Гарсия.

Чагос — это архипелаг из семи атоллов с более чем 60 тропическими островами в Индийском океане. Он был отделен от Маврикия в 1965 году, когда страна была еще британской колонией. Лондон купил его за 3 млн фунтов и объявил своей заморской территорией.

Маврикий обвинял Великобританию в незаконной колониальной оккупации архипелага, заявляя, что его незаконно заставили отказаться от прав на острова в обмен на независимость.

Ранее Трамп одобрил передачу архипелага Чагос Маврикию.

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