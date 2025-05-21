Рубио обвинил администрацию Байдена в безответственности

Администрация экс-президента США Джо Байдена вела себя безответственно, заморозив переговоры с Россией на три года. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

«Это одна из причин, по которой, невзирая на Украину, между Соединенными Штатами и Москвой должен быть определенный уровень контактов. Откровенно говоря, это безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом, что и происходило в течение трех лет [правления администрации Байдена]», — сказал госсекретарь, отвечая на вопрос, правда ли, что мир никогда не заключается с друзьями, а с врагами.

Рубио добавил, что США и Россия могут не быть союзниками или друзьями. Однако странам нужно сохранять контакты, чтобы избежать конфликтов, подчеркнул госсекретарь.

Накануне Рубио заявил, что президент США Дональд Трамп допускает прекращение диалога с Москвой, если Вашингтон будет угрожать России санкциями. По его словам, Штатам полезно иметь возможность разговаривать с Р Ф и подталкивать российскую сторону к столу переговоров.

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