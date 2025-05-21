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Слуцкий отреагировал на слова Рубио о претензиях России к Украине

Слуцкий: США заблуждаются относительно территориальных реалий Донбасса и Крыма
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Petrov Sergey/Global Look Press

Слова госсекретаря США Марка Рубио о том, что Россия в украинском конфликте требует «то, на что не имеет права» являются неверными. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Государственной думы (ГД) по международным делам Леонид Слуцкий.

По мнению политика, российская сторона точно не требует «то, на что не имеет права».

«Мы защищаем права русских Донбасса, которых укронацистский режим подвергал геноциду с 2014 года. Это наши люди. По духу, языку, культуре и вере», — заявил Слуцкий.

Он добавил, что люди, которые живут на обозначенных территориях точно имеют полное право быть в составе России, поскольку это их выбор.

По словам Слуцкого, Рубио заблуждается в вопросе территориальных реалий Донбасса. Глава комитета ГД подчеркнул, что слова госсекретаря США следует рассматривать в контексте внутриполитических процессов. Он отметил, что в американском сенате не хотят слышать, что Крым, Донбасс и Новороссия «по воле людей» воссоединились с РФ.

До этого бывший глава правительства РФ Сергей Степашин заявил, что российская сторона могла бы получить Крым при распаде СССР, если бы не позиция бывшего президента страны Бориса Ельцина.

Ранее Зеленский заявил, что Крым должен быть «свободным».

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