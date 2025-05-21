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МИД призвал международные организации изучить данные о военных преступлениях Британии

Захарова призвала ООН изучить данные о преступлениях Британии в Афганистане
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Rahmat Gul/AP

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международные организации, в частности Международный уголовный суд (МУС) и Организацию Объединенных Наций (ООН), изучить данные о военных преступлениях Великобритании в Афганистане. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на материал издания «Би-би-си», в рамках которого корреспонденты получили доступ к свидетельским показаниям. По словам дипломата, речь идет о том, что британские военнослужащие в массовом порядке совершали военные преступления в Афганистане и Ираке, без суда казнили некомбатантов. Кроме того, известно о преступлениях в отношении несовершеннолетних граждан указанных стран. Отмечается, что официальный Лондон пытался скрыть следы своих военных преступлений, чтобы избежать ответственности.

Захарова подчеркнула, что информация «Би-би-си» должна стать предметом разбирательств международного сообщества, как минимум этим должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и Совет по правам человека ООН.

Ранее в России напомнили европейским «ястребам» о событиях в Афганистане.

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