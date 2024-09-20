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В России напомнили европейским «ястребам» о событиях в Афганистане

Журналист Малькевич: США оставят ЕС в случае эскалации конфликта

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Mark Andries/U.S. Marine Corps/Handout via Reuters

Если Великобритания, Франция, Прибалтика и другие страны Европы заглотят наживку США и пойдут на обострение конфликта с Россией, Вашингтон вряд ли поспешит встать плечом к плечу с союзниками. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич.

«Давайте мы отправим им (руководству стран ЕС. — «Газета.Ru») послание: ребята, посмотрите, последний яркий пример — Афганистан. Сколько было сотрясаний воздуха о том, что Америка до конца, так сказать, с народом Афганистана. Чем закончилось? Дикими кадрами самолетов, облепленных людьми, которые улетали из Кабула. Бросили, плюнули, забыли», — напомнил Малькевич.

Он предположил, что в случае конфликта на территории Европы, США «соскочат», сказав: «знаете, не получилось».

Эксперт также порассуждал о том, куда эвакуируют европейских лидеров в случае начала боевых действий на территории ЕС. По его мнению, для них оборудуют уютный коттеджный поселок в тылу. Зеленского при этом сделают сакральной жертвой, считает Малькевич.

До этого ирландский журналист Чей Боуз говорил, что Соединенные Штаты разжигают крупномасштабную войну, которая может привести к краху Европы. Многие жители ЕС, которые поддерживают Украину в конфликте с РФ, игнорируют возросшие риски для самого европейского региона.

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