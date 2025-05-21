В Армении антироссийские провокаторы перепутали Лаврова с главой минобороны Ирана

В Армении представители антироссийской маргинальной партии «За республику» ошибочно устроили «акцию протеста» против министра обороны Ирана Азиза Насирзаде, приняв его кортеж за делегацию главы МИД России Сергея Лаврова. Об этом пишет ТАСС.

Антироссийские активисты держали провокационные плакаты, когда мимо них проезжал кортеж Насирзаде, отметило агентство. При этом видеозапись этого события на одном из ресурсов, связанных с партией «За республику», сопровождала подпись: «Лаврова встретили протестом в Ереване».

В агентстве подчеркнули, что министр иностранных дел в тот момент еще не прибыл в столицу Армении.

Накануне сообщалось, что Лавров в рамках поездки проведет переговоры с руководителем МИД Армении Араратом Мирзояном, встретится с премьером республики Николом Пашиняном, а также президентом страны Ваагном Хачатуряном.

Ожидается, что Лавров выступит в Российско-Армянском университете перед преподавателями и студентами филиалов российских вузов и экспертным сообществом, а также встретится с соотечественниками в Русском доме.

Ранее в МИД России оценили принятие Арменией закона о начале вступления в ЕС.