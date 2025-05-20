Медведев вспомнил об Акте капитуляции Германии, рассуждая об Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил, что Акт о безоговорочной капитуляции Германии в 1945 году подписывали военные. Его слова передает РИА Новости.

Во вторник, 20 мая, политик выступил на пленарном заседании XIII Петербургского международного юридического форума. На мероприятии он высказался об урегулировании конфликта на Украине и отметил, что в этом процессе многое будет зависеть, в том числе от самого мирного договора.

«Я напомню, что Акт о безоговорочной капитуляции в 1945 году подписывался не руководителями гитлеровской Германии, подписывался не известными абсолютно одиозными персонажами, которые стояли во главе нацистского режима, а военачальниками», — сказал Медведев.

Он добавил, что в то время этого оказалось достаточно.

Также заместитель председателя СБ РФ сообщил, что переговоры могут позволить достичь мира на Украине. Но при этом многим россиянам «нравится куда больше» идея безоговорочной капитуляции Киева, чем альтернативные варианты завершения конфликта, подчеркнул политик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом по урегулированию кризиса.