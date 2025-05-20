Депутат Рады Дубинский: Зеленский за шесть лет предал Украину шесть раз

В течение шести лет нахождения у власти украинский лидер Владимир Зеленский предал Украину шесть раз. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Вот его шесть предательств за этот срок, который он пересидел», — подчеркнул он.

Украинский парламентарий отметил, что Зеленский обманул Украину в том, что закончит конфликт на Донбассе, сорвал переговоры в ноябре 2019 по решению кризиса, «привел войну в страну» заявлениями о НАТО и ядерной бомбе, в марте 2022 года отказался в марте месяце подписывать мирное соглашение в Стамбуле, отказался закончить войну в ноябре 2024 года, а сегодня «срывает все мирные соглашения».

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» переговорами. Стороны договорились произвести обмен пленными в формате «1000 на 1000». Украинская делегация запросила прямые переговоры лидеров государства, Россия «приняла запрос к сведению».

Ранее Путин оценил возобновление переговоров России и Украины.