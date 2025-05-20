В МИД РФ пообещали оповестить КНР о контактах с США и Украиной

Руденко: РФ оповестит КНР о контактах с Украиной и США

Москва оповестит Пекин о контактах с Киевом и Вашингтоном по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Он отметил, что Россия и Китай поддерживают регулярный диалог по всем темам, которые затрагивают национальные интересы обеих стран. При этом ситуация на Украине не является исключением.

«У нас с китайскими друзьями постоянный канал общения по этому вопросу. Мы ничего не скрываем от них, поскольку КНР занимает по этой теме очень взвешенную и сбалансированную позицию», — подчеркнул дипломат.

По его словам, Пекин готов предоставить свои услуги ради достижения договоренностей между Москвой и Киевом.

Также у Руденко спросили, собирается ли РФ сообщать КНР о результатах переговоров с Украиной. В ответ он выразил уверенность, что российские власти либо уже связывались с Китаем по этому поводу, либо сделают это в самое ближайшее время.

«Будем и дальше их информировать о всех нюансах наших переговоров с Украиной и со странами Запада, включая США», — добавил дипломат.

Прямые переговоры между представителями Москвы и Киева состоялись 16 мая в турецком городе Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Он рассказал, что власти страны остались «довольны» результатами встречи. Стороны договорились осуществить обмен пленными военнослужащими по формуле «1000 на 1000» и обсудили возможность проведения переговоров глав двух государств.

Ранее в Государственной думе РФ сообщили о подготовке проекта меморандума о мирном договоре между Москвой и Киевом.