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Бельгия готова отправить войска на Украину

Глава МО Бельгии Франкен: Бельгия готова отправить войска на Украину
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French Army/AP

Бельгия готова отправить войска на Украину в рамках «коалиции желающих» во главе с Францией и Великобританией после заключения перемирия в конфликте. Об этом заявил глава МО страны Тео Франкен, передает ТАСС.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что так называемая «коалиция желающих» — это объединение лидеров партии войны, заинтересованных в эскалации конфликта на Украине.

10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев на встречу так называемой коалиции желающих.

По мнению Захаровой, эта «сходка» европейских лидеров была обставлена как презентация «костяка» так называемой коалиции желающих.

Ранее в США спародировали видео с Макроном, Стармером и Мерцем в поезде.

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