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Указ о назначении Борисова сенатором от Архангельской области поступил в Совфед

Тимченко: указ о наделении Борисова полномочиями сенатора поступил в СФ
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Указ о наделении экс-главы «Роскосмоса» Юрия Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совет Федерации. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

«Указ о наделении Борисова полномочиями сенатора от Архангельской области поступил в Совет Федерации», — отметил Тимченко.

Он уточнил, что 21 мая Борисов уже сможет участвовать в пленарном заседании Совета Федерации.

До этого губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о назначении Борисова сенатором от региона.

Цыбульский выразил уверенность, что опыт Борисова и глубокое понимание процессов в оборонно-промышленном комплексе, науке и высоких технологиях будут востребованы «в интересах Архангельской области на федеральном уровне».

Борисов возглавлял госкорпорацию «Роскосмос» с июля 2022 года до февраля 2025 года, а до этого был вице-премьером по ВПК и заместителем министра обороны.

Ранее Борисов заявлял, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.

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