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Бывший глава «Роскосмоса» может стать сенатором

«Ъ»: экс-глава «Роскосмоса» Борисов станет сенатором от Архангельской области
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Михаил Климентьев/РИА Новости

Бывший глава «Роскосмоса» Юрий Борисов, ныне занимающий пост спецпредставителя президента по международному сотрудничеству в космической сфере, станет сенатором от Архангельской области. Об этом говорится в указе губернатора Александра Цыбульского, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

Информацию о новой возможной должности Борисова подтвердили газете источники в Совете Федерации. Основанием для назначения Борисова стало наличие у него высшего классного чина — государственного советника 1-го класса, что приравнивается к званию генерала армии и позволяет обходить требование «оседлости».

По информации источников, близких к госкорпорации, одной из причин перехода Борисова в Совет Федерации могла стать его стремление получить неприкосновенность на фоне начавшихся проверок в «Роскосмосе».

Борисов заменит коммуниста Александра Некрасова, покинувшего пост в начале года. Депутат Госдумы Елена Вторыгина и бывший сенатор Виктор Павленко, входившие в так называемую «сенаторскую тройку», отказались от мандата. Это дало губернатору возможность выбрать кандидата самостоятельно.

Борисов возглавлял госкорпорацию с июля 2022 года до февраля 2025 года, а до этого был вице-премьером по ВПК и заместителем министра обороны.

Ранее Борисов заявлял, что человечество доберется до Марса в ближайшие 50 лет.

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