На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли, почему конфликт на Украине уже выигран Россией

Аналитик Слебода: армия России оказывает наступательное давление на фронте
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступательное давление России по всем направлениям фронта. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.

«Российская армия продолжает оказывать наступательное давление на всем протяжении фронта, они продвигаются на всех направлениях», — подчеркнул он.

Слебода также отметил, что ВСУ время от времени делают попытки провести контратаки, однако безуспешно.

По оценке эксперта, война на истощение с Украиной уже выиграна Россией.

19 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

Ранее в Запорожской области уничтожили склады боеприпасов ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами