В США раскрыли, почему конфликт на Украине уже выигран Россией

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут сдержать наступательное давление России по всем направлениям фронта. Об этом на своем YouTube-канале заявил американский военный аналитик и политолог Марк Слебода.

«Российская армия продолжает оказывать наступательное давление на всем протяжении фронта, они продвигаются на всех направлениях», — подчеркнул он.

Слебода также отметил, что ВСУ время от времени делают попытки провести контратаки, однако безуспешно.

По оценке эксперта, война на истощение с Украиной уже выиграна Россией.

19 мая Минобороны РФ сообщало, что российские военные за сутки нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также складам с боеприпасами и пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 142 районах.

Ранее в Запорожской области уничтожили склады боеприпасов ВСУ.