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Трамп раскритиковал телеканал NBC

Трамп назвал управляющего телеканалом NBC «позором телевидения»
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Kevin Mohatt/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал главного исполнительного директора владеющей телеканалами NBC и MSNBC телекоммуникационной корпорации Comcast Брайана Робертса, обвинив того в дискредитации американского телевидения. Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social.

«Comcast, владелец обоих телеканалов NBC и MSNBC и ее председатель Брайан Робертс позорят репутацию телевидения», — написал Трамп.

Он утверждает, что рейтинги этих телеканалов находятся на очень низком уровне, наравне с телеканалом CNN, который Трамп назвал «поломанной вещательной катастрофой».

Негодование Трампа также вызвало участие Владимира Зеленского в программе телеканала CBS «60 минут» — в эфире Зеленский заявил, что Америка должна быть на стороне Украины и не поддерживать переговоры с Россией.

В ответ Трамп призвал лишить телеканал лицензии.

Ранее сын Трампа вступился за Уиткоффа, которого раскритиковал Зеленский.

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