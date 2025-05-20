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Эксперт указал на просчет европейских лидеров, ожидавших поддержки США против России

Эксперт Масала: лидеры Европы просчитались, ожидая поддержки США против России
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Лидеры государств Европы просчитались, недооценив позицию Соединенных Штатов по отношению к Российской Федерации. Об этом в интервью немецкой газете Welt заявил профессор и эксперт по политике безопасности Карло Масала.

Он подчеркнул, что европейцы сделали ошибку в Киеве, объявив о новых санкциях, так как считали, что Вашингтон будет на их стороне. Но когда Соединенные Штаты отклонились от их линии, Европа осталась стоять подобно «мокрому пуделю». Масала указал, что европейские страны воздержатся от санкций против Москвы до тех пор, пока результаты переговоров между США и РФ не станут более ясными.

Эксперт отметил, что лидеры государств Европы устроили в Киеве «большое пиар-шоу», рискнули и не смогли реализовать ранее объявленное.

19 мая сообщалось, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц и лидеры других стран Евросоюза провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого они обсудили урегулирование конфликта на Украине.

Ранее в Британии заявили, что Путин филигранно переиграл Запад.

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