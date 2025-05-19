Политолог оценил влияние итогов выборов в Польше на отношения с Россией

Российско-польские отношения уже не спасти, и оба кандидата, прошедшие во второй тур голосования, одинаково плохи для России. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев.

«Вообще, искать пророссийского политика в Польше — это все равно что искать черную кошку в темной комнате. Это одна из последних стран в мире, где пророссийские политики вообще могут быть, потому что русофобия является основой польского политического сознания», — заявил политолог.

Он пояснил, что итоги второго тура будут зависеть в основном от явки избирателей.

«Сейчас явка достаточно высокая и составляет 67%, но не предельная. Наибольшую явку показали восточные регионы Польши, которые традиционно голосуют за консерваторов, за евроскептиков, то есть это базовые регионы для Кароля Навроцкого, Славомира Ментцена и Гжегожа Брауна. Если в более богатых западных регионах Польши и в европейских странах, где очень много поляков на заработках, явка ко второму туру увеличится, то это сыграет на руку Рафалу Тшасковскому. В случае увеличения явки он практически однозначно побеждает, потому что именно его избиратель пока что не дошел до участков», — сказал Трухачев.

Он добавил, что почти все голоса Ментцена и Брауна отойдут Навроцкому во втором туре, а голоса Шимона Холовни, Адриана Зандберга и Магдалены Беят однозначно отойдут Тшасковскому. Если считать по нынешнему раскладу, то у Навроцкого небольшой перевес, и именно тут решающей будет явка, уверен политолог.

«Если анализировать результаты первого тура, то из всех кандидатов только Йоанна Сенышина выступала с хорошим отношением к России и набрала всего лишь около 1% голосов. За Ментцена и Брауна голосовали укро-скептики. Они, может быть, не относятся к России хорошо, но настороженно относятся к Украине ввиду хамского поведения украинских беженцев в самой Польше и героизации Бандеры, и их получилось достаточно много. Еще есть голоса левых кандидатов и голоса правого кандидата Марека Якубяка — это одной ногой русофобы, они критичны к России, но не до предела. Все остальные две трети голосов, то есть за двух главных кандидатов — это голоса системных русофобов, которые не любят Россию, готовы помогать Украине, но не готовы, чтобы Польша напрямую с Россией воевала. Наиболее антироссийский из всех — Шимон Холовня, он Украине даже Бандеру готов простить лишь бы противостоять России. Он получил всего 5% голосов. То есть, переведя сухие цифры, только 5% поляков ненавидят Россию и готовы воевать», — сказал Трухачев.

По итогам обработки 100% голосов на выборах президента Польши во второй тур вышли кандидаты от правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий.

Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, Навроцкий — 29,5% голосов. Третье место у представителя «Конфедерации» Славомира Ментцена с 14,8% голосов.

Второй тур выборов состоится 1 июня.

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