Депутат из Петербурга объяснил свое требование придумать поздравление Беглову

Депутат Барышников по ошибке опубликовал инструкцию к поздравлению Беглова

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Михаил Барышников хотел попросить помощника написать поздравление губернатору города Александру Беглову, но отправил инструкцию в свой Telegram-канал. Об этом он сам признался «Газете.Ru».

«Писал помощнику в Telegram, отправил на свою страницу случайно. Пропиарился», — ответил Барышников.

19 мая СМИ опубликовали скриншот страницы Telegram-канала депутата Барышникова.

«Создать пост поздравление с днем рождения губернатора СПб Александра Дмитриевича Беглова, упомянув точный курс, целеустремленность, движение в ногу со временем и развитие. Можно связать с сегодняшним днем пионерии и пожелать от имени депутата ЗАКСа Михаила Ивановича Барышникова», — указано в сообщении.

Позже пост был удален, а на его месте появилось поздравление Беглова с пожеланием «целеустремленности и способность уверенно идти вперед, шагая в ногу со временем».

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