В мэрии Новосибирска объяснились после размещения ошибочной карты РФ

В мэрии Новосибирска извинились и назвали ошибкой публикацию карты России без Крыма и Калининграда. Комментарий представителей муниципалитета появился в официальной группе «ВКонтакте».

12 июня в соцсетях муниципалитета опубликовали поздравление горожан с Днем России. При этом пользователи заметили, что на карте нет Калининградской области, Республики Крым и Новороссии. У многих это вызвало возмущение.

«Мы извиняемся перед читателями и благодарим за внимательность. Инфографику заменили — это уже другой пост, тот удалили», — написали в мэрии под исправленным постом с новой картой страны.

12 июня в России ежегодно отмечается государственный праздник День России. В этот день в 1990 году I съезд народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР, в составе СССР) принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. День является нерабочим, в регионах страны 12 июня проводятся праздничные мероприятия, использующие государственную символику.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал анимированную карту России, включающую Украину.