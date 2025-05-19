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ВОЗ призвал Израиль разрешить эвакуацию населения Газы

ВОЗ призвал Израиль разрешить медицинскую эвакуацию 10 тысяч человек из Газы
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Amir Cohen/Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Израиль разрешить медицинскую эвакуацию 10 тысяч человек из сектора Газа. Об этом он заявил на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения, передает РИА Новости.

«Мы просим государства-члены (ВОЗ — прим. ред.) принять больше пациентов и просим Израиль разрешить эту эвакуацию, а также доставить в Газу продукты питания и медикаменты, в которых срочно нуждаются население», — сказал Гебрейесус.

Он добавил, что с ноября 2023 года всемирная организация оказала поддержку в медицинской эвакуации более 7300 пациентов из Газы, включая 617 человек с онкологическими заболеваниями.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток третьих стран и международных организаций привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в палестинском анклаве. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

Биньямин Нетаньяху заявил о планах Израиля взять под контроль всю Газу.

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