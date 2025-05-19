ВОЗ призвал Израиль разрешить эвакуацию населения Газы

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал Израиль разрешить медицинскую эвакуацию 10 тысяч человек из сектора Газа. Об этом он заявил на открытии 78-й сессии Генеральной ассамблеи здравоохранения, передает РИА Новости.
«Мы просим государства-члены (ВОЗ — прим. ред.) принять больше пациентов и просим Израиль разрешить эту эвакуацию, а также доставить в Газу продукты питания и медикаменты, в которых срочно нуждаются население», — сказал Гебрейесус.
Он добавил, что с ноября 2023 года всемирная организация оказала поддержку в медицинской эвакуации более 7300 пациентов из Газы, включая 617 человек с онкологическими заболеваниями.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток третьих стран и международных организаций привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в палестинском анклаве. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл туда въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Биньямин Нетаньяху заявил о планах Израиля взять под контроль всю Газу.