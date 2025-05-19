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На памятную церемонию в Нагасаки пригласят Россию

РИА: Нагасаки намерен позвать на памятную церемонию все страны, включая Россию
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AP

На памятную церемонию в японский город Нагасаки позовут все страны и регионы, имеющие дипломатические представительства в Японии, включая Россию. Об этом сообщили РИА Новости в администрации города.

«Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии», — сказали агентству в администрации.

Приглашения на место атомной бомбардировки в августе 1945 года будут такими же, как и в предыдущие годы, добавили в администрации. Они обычно рассылают в конце мая — начале июня.

В 2022, 2023, 2024 годах власти Нагасаки не приглашали представителей России и Белоруссии на церемонию.

Американские ВС в самом конце Второй мировой войны осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, объяснив их ускорением капитуляции Японской империи. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.

Ранее выживший при падении атомной бомбы выразил обеспокоенность ситуацией в мире.

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